Азербайджанская Gilan Pivot поставит на внутренний рынок свыше 100 оросительных систем

НЕФТЧАЛА /Trend/ - Компания Gilan Pivot планирует до конца года поставить на внутренний рынок 108 современных оросительных систем собственного производства.

Об этом в четверг журналистам сказал исполнительный директор компании Руслан Алескеров.

По словам Алескерова, из этого объема на сегодняшний день уже выполнено 76 заказов.

Оставшие 32 системы будут переданы ОАО "Агролизинг".

Стоимость оборудования для орошения одного гектара территории в среднем составляет 1 050-1 090 долларов.

Gilan Pivot, действующий с конца 2017 года, является одним из резидентов Нефтчалинской промышленной зоны. Компания работает в партнерстве с американской Valley Irrigation.

(Автор: Илькин Шафиев)

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