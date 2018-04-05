Шок от торговой войны подстегивает доллар - эксперт

БАКУ /Trend/ - Предыдущий день явил собой классический пример влияния рисков потребительской инфляции на торговлю в течение дня, сказал в четверг Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, в начале дня Китай заявил о возможности введения большого числа пошлин на американские товары на 50 миллиардов долларов.

"Это вызвало хаотичный и панический рост риск-аппетита. Валюты отреагировали на это сдержанно и вежливо, а иена нашла небольшую поддержку, как и другие валюты, связанные с риском, только у них поддержка была еще меньше. Однако позже последовал быстрый ответ от администрации Трампа, в том числе от нового главного экономического советника президента США Лоуренса Кудлоу. Такой ответ предполагал, что меры, которые США объявили ранее, являются просто предложениями, которые "подлежат обсуждению". Посол Китая в США при этом даже проявил некоторое дружелюбие, заявив, что переговоры относительно торговли были бы предпочтительным решением, однако здесь необходимо участие обеих сторон. В целом мы вернулись к тому, с чего все начиналось: сейчас рынок явно считает, что противостояние в торговле может зайти далеко, только если администрация Трампа не пойдет на попятную в случае, если в результате их тактики возникнет риск обвала цен на акции", - сказал Харди.

Эксперт отметил, что вчерашняя динамика все еще указывает на слабость евро, швейцарского франка и иены, и весьма вероятно, что эта тенденция сохранится, если акции продолжат резкий рост на фоне новой поддержки и если доходность снова поднимется, что уже произошло достаточно быстро после этого эпизода.

"Поступающие экономические данные снова сосредоточатся на этой теме, начиная с завтрашнего отчета о рабочих местах в США, которому будет уделено особое внимание. Вроде бы с данными из США все в порядке, ведь опубликованный непроизводственный индекс ISM лишь слегка "промахнулся" и все еще остается на очень высоком уровне 58,8, а отчет ADP о состоянии рынка занятости и очень низкий недельный показатель по заявкам на пособие по безработице в последнее время указывают на текущее укрепление рынка труда. Этот экономический показатель несколько отстает по времени, но рынок реагирует на него. Пара USD/CHF (швейцарский франк) идет вверх к своей 200-дневной скользящей средней около отметки 0,9650 и заслуживает внимания, поскольку есть возможность, что следующая пара с долларом США после AUD/USD и USD/CAD должна будет учесть этот важнейший технический показатель. Недавно мы отметили резкое улучшение ситуации в паре USD/JPY, и следующий уровень сопротивления около 107,00-50 выглядит разворотным в плане того, сможем ли мы оспорить обоснованность этого нисходящего тренда", - отметил Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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