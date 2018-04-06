Узбекистан и Литва планируют увеличить товарооборот

6 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Литва намерены увеличить взаимный товарооборот. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы министерства внешней торговли Узбекистана.

Согласно информации, обсуждение этого вопроса состоялось в рамках встречи между представителями министерства внешней торговли Узбекистана и послом Литовской Республики в Узбекистане с резиденцией в Москве.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В целях проработки вопросов увеличения взаимного товарооборота стороны договорились рассмотреть возможность проведения очередного пятого заседания узбекско-литовской межправительственной комиссии в 2018 году в Ташкенте.

Также сторонами был обсужден вопрос организации визита в Узбекистан в мае 2018 года главы литовского внешнеполитического ведомства.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Huawei примет участие в развитии национальной широкополосной сети Узбекистана
ИКТ 11:41
Российские компании осваивают пищевой рынок Узбекистана
Бизнес 10:54
ЦБ Узбекистана опубликовал информацию об инфляционных ожиданиях
Бизнес 09:40
В Ташкенте состоялось очередное заседание РАТС ШОС
Узбекистан 09:25
В Узбекистане реформируют систему МИД
Узбекистан 08:50
В прошлом году более 22 млн человек пересекли узбекскую границу
Центральная Азия 5 апреля 20:36
Узбекистан и Турция готовят соглашение о преференциальной торговле
Бизнес 5 апреля 17:22
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Узбекистан 5 апреля 16:44
Узбекистан продолжает работу над реформами в налоговой системе
Бизнес 5 апреля 13:08
Российские компании представили продукцию на пищевой выставке в Ташкенте
Бизнес 5 апреля 10:34
ЕБРР ознакомит узбекские предприятия с возможностями торгового финансирования
Бизнес 5 апреля 10:03
Банки Узбекистана и Таджикистана профинансируют внешнюю торговлю
Бизнес 5 апреля 09:18
Узбекистан и Пакистан намерены создать совместный деловой совет
Узбекистан 5 апреля 04:42
UzAirways запускает прямые авиарейсы Ургенч - Рим
Экономика 4 апреля 23:13
Узбекистан отменил пошлины на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки сельхозпродукции
Узбекистан 4 апреля 22:58
В Узбекистане увеличили лимит на обналичивание с банковских карт
Бизнес 4 апреля 17:29
Узбекские авиалинии запускают дополнительные рейсы в города России
Туризм 4 апреля 16:04
Узбекская звезда и азербайджанский мейханачы - история любви в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 4 апреля 15:00