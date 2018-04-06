На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки (ФОТО)

6 апреля 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) на Каспии начинаются регулярные фидерные перевозки, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в Баку состоялось внеочередное заседание Международной ассоциации ТМТМ.

"На заседании были утверждены тарифы на перевозку грузов на фидерах по Каспию в 2018 году. Также был рассмотрен вопрос согласования графика движения судов. Помимо экспорта грузов из Казахстана посредством фидеров планируются также контейнерные перевозки из Китая в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование фидеров на Каспии в будущем поспособствует увеличению объема грузов, перевозимых по ТМТМ и в регионе.

Фидерные перевозки — морские перевозки грузов небольшими судами, как правило, на небольшие расстояния для их дальнейшей консолидации, погрузки и перевозки на больших судах.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 17 февраля 12:02
Азербайджанское каспийское морское пароходство закупает стройматериалы
Тендеры 7 февраля 16:54
Азербайджанское Каспийское морское пароходство закупает пластмассовые трубы и сантехнику
Тендеры 25 января 16:22
Азербайджанское Каспийское морское пароходство объявило тендер на закупку цемента
Тендеры 12 января 17:29
Азербайджан и Россия договорились об организации морских туров на Каспии (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 2017 14:44
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" закупает стройматериалы
Тендеры 26 декабря 2017 11:14
"Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер по закупке аккумуляторов
Тендеры 21 ноября 2017 17:59
Азербайджан планирует заказать австралийским компаниям строительство новых судов
Бизнес 24 октября 2017 08:00
Бакинский международный морской торговый порт отбирает подрядчика для капремонта судна “Шафаг”
Тендеры 20 октября 2017 12:35
Азербайджан планирует заказать австралийским компаниям строительство новых судов
Бизнес 18 октября 2017 18:29
У Азербайджана будет три уникальных танкера типа «Гянджа» (ФОТО)
Экономика 26 сентября 2017 18:50
Азербайджанское Каспийское морское пароходство внедряет систему управления больницами
ИКТ 23 августа 2017 15:31
Оглашены инвестиции в пополнение азербайджанского флота в течение 5 лет (ФОТО)
Бизнес 23 июня 2017 12:47
Прогнозы по добыче нефти в Азербайджане до 2025 г.
Энергетика 25 апреля 2017 18:40
Азербайджан и Узбекистан создадут рабочую группу по развитию транзитных грузоперевозок (ФОТО)
Бизнес 27 марта 2017 20:10
Азербайджан и Украина будут совместно проектировать суда (ФОТО)
Бизнес 13 декабря 2016 14:52
Азербайджанское пароходство и BP продолжат реализацию совместных проектов
Энергетика 12 октября 2016 12:00
В Азербайджане будет разработана госпрограмма развития пароходства до 2021 г.
Бизнес 9 марта 2016 23:53