В Узбекистане началось строительство аэропорта деловой авиации

6 апреля 2018 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Узбекистана принял постановление о дополнительных мерах по реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса деловой авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный», передают узбекские СМИ.

Согласно документу, аэродром «Ташкент-Восточный» и часть территории «Ташкентского механического завода» переданы АО «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана).

Отмечается, что аэродром до этого был в ведении министерства обороны Узбекистана. На его территории уже начаты строительные работы. Определены здания, сооружения и проектная площадь, не входящие в зону строительства.

Территория аэродрома и военных городков, не вошедшая в проект, передана муниципалитету Ташкентской области.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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