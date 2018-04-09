За 27 лет экономика Азербайджана показала наибольший рост в СНГ - отчет

БАКУ /Trend/ - За 27 лет [с 1990 по 2017 годы] экономика Азербайджана продемонстрировала наибольший рост среди стран СНГ, следует из макроэкономического обзора нефтяных экономик СНГ, подготовленного аналитическом кредитным рейтинговым агентством АКРА.

“Все страны, вошедшие в состав СНГ, в том числе Грузия, в период распада СССР и последовавшего периода трансформации экономик столкнулись со значительным снижением уровня экономической активности. Пик падения экономик этих стран пришелся на 1995 год, когда сокращение по сравнению с 1990 годом составило в реальном выражении в среднем 48 процентов”, - говорится в обзоре.

Как отмечается, с 2003 по 2007 годы экономики большей части стран СНГ достигли показателей 1990 года и превзошли их: “Последними восстановились Таджикистан [к 2013 году] и Грузия [к 2017 году], а экономики Украины и Молдовы окончательно не восстановились после спада. С 1990 по 2017 годы лишь Азербайджан и Казахстан смогли более чем вдвое увеличить реальный ВВП: экономическая активность в этих странах повысилась в 2,6 и в 2,03 раза соответственно”.

Таким образом, отмечают авторы обзора, в анализируемый период наиболее значительные показатели восстановления и прироста экономической активности продемонстрировали нефтяные экономики Азербайджана и Казахстана. При этом структура вкладов источников роста в этих экономиках отличается в достаточной степени, поэтому в 2016–2017 годах экономический рост в двух странах показал разную динамику.

“Среди базовых тенденций формирования ВВП Азербайджана с 1990 по 2017 годы можно выделить значительную по масштабам экономики тенденцию ввода новых основных средств, преимущественно связанных с добывающими мощностями. На протяжении всего периода [исключение составляют 2008 и 2010–2011 годы] производственные мощности росли в стране существенно более высокими темпами, чем трудовые ресурсы”, - говорится в обзоре.

Авторы обзора отмечают, что в 2000-х годах значительный приток инвестиций (преимущественно в нефтегазовую отрасль) и мультипликативный эффект, оказанный на ненефтяные сегменты, придали экономике Азербайджана существенный импульс роста, который ослаб к 2015–2016 годам. Регулярный вклад в экономический рост вносят и основные фонды [с 2012 по 2016 годы — от 0,4 до четырех процентов], однако, эффект нивелируется негативным темпом факторной производительности.

“По итогам 2017 года ненефтяная часть ВВП показала рост на 2,7 процента в реальном выражении, что отражает положительный вклад компонента бизнес-цикла. В 2017 году цены на нефть выполняли, скорее, роль сдерживающего фактора, что выразилось в номинальном приросте ВВП (на 0,1 процента). С 2018 по 2019 годы ВВП Азербайджана должен зафиксироваться в зоне роста, учитывая вполне позитивные ожидания касательно динамики цен на нефть [по прогнозам АКРА, в 2018 и 2019 годах цена барреля нефти марки Brent составит соответственно 58 и 60 долларов]. Однако отсутствие полноценных источников для такого роста сдержит темпы на уровне потенциальных темпов роста”, - отмечает АКРА.

По мнению агентства, ожидать значительного уровня перегрева в экономике страны не приходится, что минимизирует риски для планомерного ослабления инфляционных процессов и для выхода среднегодовой инфляции на уровень установленного Центральным банком Азербайджана на период 2018–2019 годов (шесть-восемь процентов) таргет-коридора.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.