В Казахстане стартует вторая волна приватизации гособъектов

В 2018 году в активную фазу переходит вторая волна приватизации государственных объектов Казахстана. Предположительно во второй половине года стартует IPO (первое публичное предложение) ряда крупных компаний квазигоссектора, на которое сделана основная ставка, передает Kapital.kz.

Тем временем по итогам 2017 года от приватизации гособъектов в Нацфонд поступило 108 млрд тенге.

Всего за год из госсектора были выведены 546 организаций, в том числе 190 проданных и 162 организации, подлежащие ликвидации в рамках программы приватизации, а также 194 организации, ликвидируемые в рамках инвентаризации подведомственных организаций госорганов, сообщил в конце марта в мажилисе министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По данным МНЭ, на продажу запланировано 19 объектов нацхолдингов и два объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14, семь объектов перенесены в периметр IPO. Общая цена продажи топовых объектов в 2017 году составила 61 млрд тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости. Сообщается, что «Казахтелеком», «Казатомпром», «Эйр Астана» будут выведены на IPO в этом году.

Ранее управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов сообщил, что приватизация национальных компаний Казахстана может начаться во второй половине 2018 года. Он подчеркнул, что уже два года «Самрук-Казына» хочет приватизировать такие компании, как «Эйр Астана», КМГ, «Казатомпром».

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