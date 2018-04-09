Официальный курс маната к мировым валютам на 9 апреля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0870 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют 09.04.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 2.087 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3077 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0842 100 белорусских рублей 100 BYR 0.865 1 бразильский реал 1 BRL 0.5045 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1418 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1594 1 чешская крона 1 CZK 0.0823 1 чилийский песо 1 CLP 0.281 1 китайский юань 1 CNY 0.2699 1 датская крона 1 DKK 0.2803 1 грузинский лари 1 GEL 0.7074 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0262 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3961 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0123 100 иранских риалов 100 IRR 0.0037 1 шведская крона 1 SEK 0.2027 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7713 1 израильский шекель 1 ILS 0.4813 1 канадский доллар 1 CAD 1.331 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6661 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4401 1 мексиканский песо 1 MXP 0.093 1 молдавская лея 1 MDL 0.1038 1 египетский фунт 1 EGP 0.0961 1 норвежская крона 1 NOK 0.2172 100 узбекских сомов 100 UZS 0.021 1 польский злотый 1 PLN 0.497 1 российский рубль 1 RUB 0.0292 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2945 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4619 1 турецкая лира 1 TRY 0.4209 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0582 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1926 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0654 100 японских иен 100 JPY 1.5884 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2406

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