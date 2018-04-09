Биткоин дорожает в рамках коррекции

9 апреля 2018 11:03 (UTC+04:00)

Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает в понедельник в рамках коррекции, превысив психологическую отметку в 7 тысяч долларов, следует из данных торгов. Аналитики ожидают, что биткоин будет расти в цене до 7,6 тысячи долларов, сообщает Прайм.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин рос в цене на 2,36% - до 7,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 2,3% - до 7,1 тысячи долларов, на GDAX - на 2,24%, до 7,09 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости. Ethereum дорожает на 5,96% - до 412,5 доллара, Ripple - на 3,06%, до 0,5 доллара, Bitcoin Cash - на 3,43%, до 670,72 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 271,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"За прошедшую неделю биткоин снизился на 14% - до 6,78 тысячи долларов, приблизившись к февральским минимумам. С субботы, 7 апреля, наблюдается коррекционное движение, сейчас биткоин торгуется на уровне 7,1 тысячи долларов", - прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. По его мнению, завершения коррекционного роста можно ожидать на уровне сопротивления в 7,6 тысячи долларов.

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