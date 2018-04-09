Спрос на депозитном аукционе Центробанка значительно превысил предложение

9 апреля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков 250 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 1 074,4 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

(Автор: Илькин Шафиев)

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