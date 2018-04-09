Шанс посетить Чемпионат мира по футболу - от Visa и Xalq Bank

БАКУ /Trend/ - Visa и Xalq Bank приступают к реализации совместной кампании для владельцев пластиковых карт Visa – «Оплати картой Visa, получи шанс попасть на Чемпионат мира по футболу 2018-го года в России», сообщает банк в понедельник.

Каждый, кто произведет безналичную оплату посредством пластиковой карты Visa Xalq Bank (за исключением карт Visa Business), получает право участвовать в акции. Каждая транзакция на сумму 10 манатов и выше (эквивалент в иностранной валюте) дарит шанс на победу. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте https://www.visa.com.az. Во время регистрации отмечается время, сумма и код транзакции. Чем больше транзакций, тем больше шансов выиграть путевку на Чемпионат мира. В лотерее могут участвовать граждане Азербайджана и нерезиденты, достигшие восемнадцати лет.

В лотерее разыгрываются две путевки (на две персоны каждая) на Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в июне-июле 2018 года в России. Победители лотереи будут определены первого мая и объявлены посредством СМИ.

Получить пластиковые карты Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa Eleсtron и Visa İnternet можно бесплатно во всех филиалах Xalq Bank. Подробнее об акциях и продуктах банка можно узнать на сайте www.xalqbank.az или в Информационном центре по номеру 138.

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