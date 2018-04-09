Шанс посетить Чемпионат мира по футболу - от Visa и Xalq Bank

9 апреля 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Visa и Xalq Bank приступают к реализации совместной кампании для владельцев пластиковых карт Visa – «Оплати картой Visa, получи шанс попасть на Чемпионат мира по футболу 2018-го года в России», сообщает банк в понедельник.

Каждый, кто произведет безналичную оплату посредством пластиковой карты Visa Xalq Bank (за исключением карт Visa Business), получает право участвовать в акции. Каждая транзакция на сумму 10 манатов и выше (эквивалент в иностранной валюте) дарит шанс на победу. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте https://www.visa.com.az. Во время регистрации отмечается время, сумма и код транзакции. Чем больше транзакций, тем больше шансов выиграть путевку на Чемпионат мира. В лотерее могут участвовать граждане Азербайджана и нерезиденты, достигшие восемнадцати лет.

В лотерее разыгрываются две путевки (на две персоны каждая) на Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в июне-июле 2018 года в России. Победители лотереи будут определены первого мая и объявлены посредством СМИ.

Получить пластиковые карты Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa Eleсtron и Visa İnternet можно бесплатно во всех филиалах Xalq Bank. Подробнее об акциях и продуктах банка можно узнать на сайте www.xalqbank.az или в Информационном центре по номеру 138.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Xalq Bank в списке лидеров в области развития электронной торговли
Бизнес 30 марта 17:13
В Xalq Bank за подарками
Бизнес 16 марта 13:42
Услуги "Узбекских железных дорог" можно будет оплачивать картами Visa
Узбекистан 5 марта 11:59
В руководстве азербайджанского Xalq Bank произошли изменения
Бизнес 1 марта 13:34
Xalq Bank в 2017 году: Стабильный рост по всем показателям
Бизнес 30 января 12:20
Состоялся последний тираж лотереи Xalq Bank
Бизнес 16 января 19:56
Xalq Bank огласил итоги акции «Путешествие в Нью-Йорк»
Бизнес 12 января 19:39
С Xalq Bank перелеты выгоднее
Бизнес 1 декабря 2017 09:42
Бесценные привелегии для владельцев MasterСаrd
Бизнес 22 ноября 2017 17:51
Билеты на «Узбекские авиалинии» отныне можно купить по карте Visa
Центральная Азия 14 ноября 2017 09:52
Xalq Bank объявил победителей шестого тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»
Бизнес 3 ноября 2017 17:50
Азербайджанский Xalq Bank огласил итоги деятельности в 2017 году
Бизнес 19 октября 2017 20:20
Состоялся 24 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»
Бизнес 17 октября 2017 11:11
Азербайджанский Xalq Bank расширяет свою деятельность
Бизнес 16 октября 2017 14:51
Состоялся 23-ий тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна"
Бизнес 10 октября 2017 18:57
Состоялся 22-ой тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна".
Бизнес 3 октября 2017 15:21
Состоялся 21 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»
Бизнес 26 сентября 2017 17:45
Состоялся 20 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»
Бизнес 19 сентября 2017 18:36