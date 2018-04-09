ЕБРР увеличил портфель по Азербайджану

9 апреля 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем совокупных инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджан за первые два месяца 2018 года вырос на 225 миллионов евро и на конец февраля 2018 года составил 3,042 миллиарда евро, говорится в информации, размещенной в понедельник на официальном сайте банка.

Напомним, что согласно данным на первое января 2018 года, ЕБРР выделил Азербайджану 2,817 миллиарда евро.

Согласно информации, доля частного сектора в общем объеме инвестиций составила 26 процентов, что на семь процентных пунктов меньше показателя на начало года.

В отчетный период Азербайджан выплатил ЕБРР 139 миллионов евро. В результате общий объем выплат вырос на семь процентов и составил 2,119 миллиарда евро. Операционные активы банка в Азербайджане составили 850 миллионов евро, увеличившись по сравнению с показателем на начало года на 21,8 процента.

Число активных проектов ЕБРР в Азербайджане составило 47. С конца прошлого года банк завершил реализацию трех проектов на территории страны. Всего в Азербайджане ЕБРР реализовал 165 проектов. Портфель по активным проектам на конец февраля 2018 года составил 1,418 миллиарда евро, что на 20,6 процента больше показателя на конец прошлого года.

Почти половина активного портфеля ЕБРР в Азербайджане - 700 миллионов евро или 49,4 процента пришлась на энергетические проекты, 42,4 процента или 601 миллиона евро - на инфраструктурные проекты, 5,2 процента (73 миллиона евро) - на проекты в сфере промышленности, коммерции и агробизнеса. Еще 3,17 процента (45 миллионов евро) пришлись на проекты по финансовым институтам.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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