AccessBank и "Добровольцы ASAN" начали реализацию нового проекта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - AccessBank и организация "Добровольцы ASAN" (ASAN Könüllüləri) запустили проект Модель развития ASAN (ASAN İnkişaf Modeli, AİM), сообщает банк в понедельник.

Первые мероприятия, организованные в рамках проекта, состоялись в Ширване и Сабирабаде. В мероприятиях в общем приняли участие более 600 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации "ASAN Könüllüləri".

Директор департамента корпоративного банкинга/маркетинга AccessBank Гюнай Джалилова в своем выступлении отметила, что главной целью реализации этого проекта является оказание поддержки школьникам в выборе профессий, ознакомление с новыми трендами, а также их мотивация в выборе и достижении своих целей. Руководитель департамента также ознакомила участников мероприятия с деятельностью банка и карьерными возможностями: "Исходя из своей практики, могу сказать, что я занимаюсь работой, которую люблю, и по сей день работаю над собой. Поэтому я советую каждому из вас работать над собой, расширять свои знания. Будьте уверены, занимаясь любимой деятельностью, вы придете к успеху".

Исполнительный директор по цифровому банкингу Сабина Гурбанова в свою очередь проинформировала участников о новшествах в сфере информационных технологий. По ее словам, специалисты в этой области очень высоко востребованы: "Как и во всем мире, данная сфера быстро развивается и в нашей стране. Азербайджанские IT-специалисты смогли сказать свое слово не только в нашей стране, но и за рубежом. В этой связи я советую вам наряду с традиционными профессиями обращать внимание на новые тренды и выбирать близкие вам по духу профессии".

Участники мероприятий продемонстрировали высокий интерес к семинарам, большинство школьников выделялись активностью, задавали интересующие их вопросы.

В завершение школьники получили от банка подарки и книги.

Отметим, что в рамках проекта подобные семинары для учащихся 9-11 классов будут реализованы также и в других регионах страны.

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