Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан

9 апреля 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афганистан будет поставлять свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси, передают узбекские СМИ.

Для перевозки будет использоваться новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Дорога, проходящая через поселок Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря, является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины Узбекистана в Китай.

Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа по уже созданной железной дороге вплоть до Андижана, затем перегружать их на грузовики, следующие по автомобильному коридору транзитом через Узбекистан и Кыргызстан в Кашгар.

Для создания дополнительных удобств грузоотправителям и грузополучателям в Андижанской области на базе терминала станции Ахтачи создан мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы со всех уголков Узбекистана в Андижан железнодорожным транспортом и далее в Китай на автотранспорте.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по оснащению международного логистического центра "Термез карго" сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной продукции предприятий Афганистана в третьи страны.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, отмечена важность продолжения работы по расширению потенциала двух стран в сфере транзита. Это будет способствовать своевременной реализации торговых контрактов и других мероприятий, направленных на доведение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов уже в ближайшие годы", — отметили в министерстве внешней торговли.

Также страны намерены продолжить активную работу по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Герат". В ходе переговоров была указана необходимость своевременной подготовки технико-экономического обоснования проекта для дальнейшего привлечения соответствующего финансирования.

(Автор: Али Мустафаев)

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Azernews Newspaper
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