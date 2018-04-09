Группа Veon продает свой бизнес в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Группа компаний Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», договорилась о продаже принадлежащего ей таджикского сотового оператора «Таком» (торговая марка Beeline). Об этом представитель Veon сообщил агентству Bloomberg.

Покупателем выступает компания Zet Mobile, связанная с неназванным таджикским бизнесменом. Сумма сделки не называется.

Российский «Вымпелком» приобрел 60 процентов акций «Таком» в 2005 году за 12 миллионов долларов США. Впоследствии доля российской компании была увеличена до 98 процентов.

Последний раз Vimpelcom раскрывал показатели деятельности «Таком» за 2015 год. Тогда выручка компании составила 118 миллионов долларов, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) — 75 миллионов долларов, рентабельность по показателю EBITDA – 63 процента.

У компании было 1,2 миллиона абонентов. По этому показателю «Таком» находился на четвертом месте в Таджикистане. Лидером рынка является сотовый оператор «Вавилон» (4,6 миллиона абонентов на конец 2015 года), на втором месте – Tcell (2,7 миллиона), на третьем – местная «дочка» Мегафона» (1,9 миллиона).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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