Самолеты афганских авиалиний будут проходить техобслуживание в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекское авиапредприятие «Uzbekistan Airways Technics» будет проводить техническое обслуживание и ремонт афганских самолетов.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров представительства узбекского правительства с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси в министерстве внешней торговли Узбекистана, передают узбекские СМИ.

"Узбекская сторона также окажет содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиации для Афганистана", — отметили в министерстве.

«Uzbekistan Airways Technics» — дочерняя компания национального перевозчика «Uzbekistan Airways», работает на рынке ремонта и обслуживания самолетов уже более 90 лет. За это время авиапредприятие выполнило капитальный ремонт свыше 80 тысяч самолетов.

Сегодня предприятие располагает необходимой технической базой и квалифицированным персоналом для оказания всех видов обслуживания и ремонта самолетов отечественных и зарубежных авиаперевозчиков. Здесь ежегодно проходят техническое обслуживание и ремонт не менее 10 самолетов иностранных авиакомпаний, в основном российских и казахстанских.

Важнейшую роль в росте объемов заказов со стороны иностранных компаний призван сыграть и запущенный недавно совместно с Boeing Центр по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов.

В числе основных потенциальных заказчиков узбекского предприятия — авиакомпании Афганистана, Китая, Ирана, Туркменистана, Таджикистана и других стран СНГ.

В ноябре 2017 года афганская авиакомпания Kam Air открыла прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом. Первый самолет афганского авиаперевозчика приземлился в Ташкенте 29 ноября, проделав путь всего за полтора часа.

Ранее пассажирам приходилось использовать обходные маршруты, затрачивая на это от 17 до 32 часов. Кроме того, несколько пилотов данной авиакомпании уже прошли подготовку в Учебно-тренировочном центре «Uzbekistan Airways».

(Автор: Али Мустафаев)

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