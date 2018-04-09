В Азербайджане снижена учетная ставка (версия 2)

9 апреля 2018 16:44 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:19)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов. Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Правление ЦБА также решило снизить верхний предел процентного коридора с 16 до 14 процентов. Нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне восьми процентов.

По словам Рустамова, решение о снижение параметров процентного коридора было принято с учетом вступления среднегодовой инфляции в однозначную траекторию, прогнозов о дальнейшем снижении инфляции и улучшения внешнего баланса.

Отметим, что это второе снижение учетной ставки с начала года. В феврале ЦБА снизил учетную ставку с 15 до 13 процентов.

В следующий раз параметры процентного коридора будут обсуждаться в июне 2018 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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