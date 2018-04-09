Инфляция в Азербайджане замедлилась до 4% (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уровень среднегодовой инфляции в Азербайджане по итогам первого квартала составил четыре процента, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"По продовольственным товарам среднегодовая инфляция на конец марта составила 4,5 процента, по непродовольственным товарам – 4,3 процента, услугам – 2,9 процента", - сказал Рустамов.

Отметим, что министерство экономики Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1 процента, а Центральный банк – на уровне шести-восьми процентов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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