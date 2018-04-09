Центробанк Азербайджана не видит причин для ослабления курса маната (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время для девальвации азербайджанского маната нет никаких фундаментальных причин, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Вот уже около года курс маната по отношению к доллару сохраняется на стабильном уровне. Ожидания по изменению курса маната снизились как у населения, так и у участников реального сектора", - сказал Рустамов.

По его словам, в настоящее время перед ЦБА стоит задача обеспечить гибкость курса маната.

"В этом направлении ЦБА и министерство финансов Азербайджана проводят большую работу. Основная часть работы заключается в подготовке и принятии бюджетных правил, после чего будет обеспечена политика гибкости маната", - добавил он.

В 2015-2016 годах в результате двух девальваций манат подешевел более чем в два раза по отношению к доллару. В 2017 году манат укрепился к доллару на четыре процента за счет валютной политики, проводимой со стороны ЦБА. В первом квартале 2018 года манат к доллару укрепился на 0,01 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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