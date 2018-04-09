Центробанк Азербайджана о возможности дальнейшего снижения учетной ставки (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает дальнейшего снижения учетной ставки в течение 2018 года, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, при сохранении нынешних положительных тенденций, учетная ставка может быть снижена до однозначного уровня

"На сегодняшний день мы не видим никакой опасности на валютном рынке. Мы хотим стимулировать банки, чтобы они активнее кредитовали экономику. В экономике есть средства, уровень ликвидности растет. В первом квартале денежная база выросла на 11 процентов. Но банки направляют средства в ценные бумаги", - сказал Рустамов.

Напомним, что в понедельник ЦБА снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов. Центробанк также снизил верхний предел процентного коридора с 16 до 14 процентов. Нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне восьми процентов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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