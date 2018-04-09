Центробанк Азербайджана о возможности дальнейшего снижения учетной ставки (версия 2)

9 апреля 2018 18:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:46)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает дальнейшего снижения учетной ставки в течение 2018 года, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, при сохранении нынешних положительных тенденций, учетная ставка может быть снижена до однозначного уровня

"На сегодняшний день мы не видим никакой опасности на валютном рынке. Мы хотим стимулировать банки, чтобы они активнее кредитовали экономику. В экономике есть средства, уровень ликвидности растет. В первом квартале денежная база выросла на 11 процентов. Но банки направляют средства в ценные бумаги", - сказал Рустамов.

Напомним, что в понедельник ЦБА снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов. Центробанк также снизил верхний предел процентного коридора с 16 до 14 процентов. Нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне восьми процентов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 10 апреля
Бизнес 17:09
В Азербайджане будет выпущена юбилейная монета в честь 100-летия АДР
Бизнес 16:22
К концу года валютные резервы Азербайджана значительно возрастут - глава Центробанка
Бизнес 15:58
Эльман Рустамов: По итогам 2018 года ожидается высокий профицит платежного баланса Азербайджана
Бизнес 15:52
Центробанк Азербайджана о возможности дальнейшего снижения учетной ставки
Бизнес 15:46
Центробанк Азербайджана не видит причин для ослабления курса маната
Бизнес 15:42
Инфляция в Азербайджане замедлилась до 4%
Бизнес 15:29
В Азербайджане снижена учетная ставка (ФОТО)
Бизнес 15:19
С начала года выросла депозитная база азербайджанских банков
Бизнес 14:41
Спрос на депозитном аукционе Центробанка значительно превысил предложение
Бизнес 13:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 апреля
Бизнес 09:31
Оглашён объём прямых инвестиций в экономику Азербайджана
Бизнес 8 апреля 22:19
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 7 апреля 12:15
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 9 апреля
Бизнес 6 апреля 17:07
Золото в Азербайджане незначительно подешевело
Бизнес 6 апреля 10:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 апреля
Бизнес 6 апреля 09:29
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 5 апреля 18:56
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 6 апреля
Бизнес 5 апреля 17:11