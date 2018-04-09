Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США

Российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов после введения новых санкций США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes в понедельник.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

"Обвал котировок "Русала" стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски — сегодня обеднели многие участники списка Forbes. В общей сложности российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Олег Дерипаска (23 место в списке 200 богатейших бизнесменов России на 2017 год по версии Forbes) пострадал от новых санкций сильнее других. Под ограничения попали его холдинг En+, "Русал" и еще шесть связанных с Дерипаской компаний. Утром 9 апреля, "Русал" сообщил, что санкции США поставили его перед угрозой технического дефолта. После этого котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в издании.

Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин (8 место в списке Forbes) — несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски — 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9 тысяч рублей за штуку.

Замыкает тройку Виктор Вексельберг (10 место), который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций "Русала". Его потери составили почти 1 миллиард долларов.

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