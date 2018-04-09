В Пекинском международном аэропорту ввели сканирование лиц на контроле безопасности

Пекинский международный аэропорт первым в Китае осуществил проведение контроля безопасности путем сканирования лиц. Технология применяется в терминале 2 (Т2) с 19 марта и значительно сокращает время прохождения контроля, сообщает People's Daily.

При проверке личности пассажиры должны пройти два пункта контроля. Теперь в первом пункте машины вместо работников проверяют и сопоставляют информацию в посадочном талоне и в паспорте. А во время прохождения второго пункта контроля машины сканируют лица пассажиров и устанавливают их личность.

Что касается осмотра личного багажа, над ленточным конвейером установлены две камеры - одна наверху, другая внизу. Всего за одну минуту система автоматически совершает проверку и привязывает информацию о багаже к данным о пассажире.

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