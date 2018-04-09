Эльман Рустамов: По итогам 2018 года ожидается высокий профицит платежного баланса Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) по итогам 2018 года ожидает высокий уровень профицита платежного баланса страны, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, положительные результаты, достигнутые по итогам прошлого года, оказали свое влияние и в первом квартале 2018 года.

"По итогам первого квартала наш товарооборот вырос на 31 процент, а рост ненефтяного экспорта составил 37 процентов. Все это показывает, что процесс диверсификации экономики Азербайджана идет успешно. Мы прогнозируем, что показатели платежного баланса будут и дальше расти", - сказал Рустамов.

Отметим, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2017 году составил 1,7 миллиарда долларов. Для сравнения: 2016 год Азербайджан завершил с дефицитом счета текущих операций платежного баланса в 1,36 миллиарда долларов.

Дефицит финансового счета по итогам прошлого года составил 201,4 миллиона долларов, что в 13,7 раза меньше аналогичного показателя на конец 2016 года.

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение отчетного периода внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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