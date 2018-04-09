К концу года валютные резервы Азербайджана значительно возрастут - глава Центробанка (версия 2)

9 апреля 2018 19:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает по итогам 2018 года значительное увеличение валютных резервов, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, рост резервов в текущем году будет зависеть от цен на нефть и их волатильности.

"В первом квартале валютные резервы Азербайджана выросли на 2,2 миллиарда долларов и составили 44,2 миллиарда долларов. На рост валютных резервов позитивно повлияли и бонусные платежи в размере 450 миллионов долларов от акционеров блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли", - отметил он.

Глава ЦБА добавил, что при сохранении текущих условий и с учетом роста за первый квартал можно ожидать, что до конца года валютные резервы страны вырастут на восемь миллиардов долларов.

"Таким образом, мы ожидаем существенного роста валютных резервов по итогам года. Тем более что мы экономно расходуем средства и существенно снизили трансферты из SOFAZ в государственный бюджет. Кроме того, наблюдается сокращение импортных операций", - сказал Рустамов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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