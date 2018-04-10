IFC помогает узбекскому «Hamkorbank» увеличить кредитование в нацвалюте

БАКУ /Trend/ - International Financial Corporation (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, подписала своп-соглашение с акционерно-коммерческим банком «Hamkorbank», являющийся крупным частным банком в Узбекистане, с целью увеличения кредитования банка в национальной валюте в сегменте микро, малого и среднего бизнеса, играющего ключевую роль для экономического роста в стране, сообщает пресс-служба IFC.

Согласно тексту соглашения, IFC будет хеджировать (страховать) валютные риски банка, связанные с заимствованиями в иностранной валюте.

IFC стала первым международным финансовым институтом, предоставляющим инструменты страхования в Узбекистане. Данная транзакция поможет АКБ «Hamkorbank» эффективнее управлять активами и обязательствами в условиях ограниченных возможностей хеджирования.

В свою очередь, заимствование в национальной валюте позволяет предприятиям снизить валютные риски и сосредоточиться на развитии бизнеса и создании рабочих мест.

“Данная сделка весьма важна для АКБ «Hamkorbank» так как предоставляет нам возможность кредитовать в национальной валюте, одновременно эффективно управляя валютными рисками и снижая кредитный риск портфеля банка» отметил Икрам Ибрагимов, Председатель Совета директоров АКБ «Hamkorbank».

Джингдонг Хуа, Вице-президент и Глава Казначейства IFC подчеркнул приверженность IFC развитию частного сектора в Узбекистане во время его визита в страну, где он также отметил необходимость в развитии местного рынка капитала для экономического роста.

“Долгосрочное финансирование в национальной валюте является важным инструментом для расширения доступа к финансам в таких ключевых секторах экономики как инфраструктура, производство, агробизнес и социальный сектор, а также для малых и средних предприятий, осуществляющих операции в национальной валюте”, - отметил Джингдонг Хуа.

С момента запуска программы кредитования в местной узбекской валюте в начале 2000-х годов IFC расширила финансирование в местной валюте для своих клиентов по всему миру, и общая сумма кредитов превысила 16 миллиардов долларов в более чем 50 валютах, включая, кроме прочих, китайский юань, бразильский реал, южноафриканский рэнд, турецкую лиру, казахстанский тенге, таджикский сомони, армянский драм, грузинский лари и российский рубль.

С 2001 года IFC предоставила АКБ «Hamkorbank» более 20 миллионов долларов в виде заёмного финансирования и инвестиций в капитал.

IFC также предоставила банку линию торгового финансирования и консультационные услуги по внедрению передовой практики управления рисками, эффективной системы корпоративного управления, внутреннего контроля и аудита, управления филиальной сетью, HR, МСБ-банкинг, ИКТ, а также по наращиванию потенциала по финансированию агробизнеса.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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