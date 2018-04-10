Германия и впредь готова поддерживать диверсификацию азербайджанской экономики

10 апреля 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия и впредь готова поддерживать меры по диверсификации экономики Азербайджана.

Об этом во вторник сказал журналистам исполнительный директор германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

«В настоящее время в двустороннем товарообороте между Германией и Азербайджаном наблюдается спад. Тем не менее сегодня в стране продолжаются масштабные реформы, связанные с диверсификацией экономики, которые направлены на создание новых отраслей производства. В этом процессе Германия оказывает поддержку Азербайджану, поставляя высококачественное оборудование, в частности для пищевой, полимерной и текстильной промышленности», - сказал Бауманн.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Германией за первые два месяца 2018 года составил около 314 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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