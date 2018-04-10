Стройсектор привлек наибольшее количество инвестиций в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года в основной капитал Узбекистана поступило 16 826,6 миллиарда сумов инвестиций, из них 58,8 процента составили привлеченные средства и 41,2 процента – собственные средства предприятий и организаций, сообщает государственный комитет Узбекистана по статистике.

Большая часть инвестиций в Узбекистане за упомянутый период была направлена на строительство – 10 656,6 миллиарда сумов, что составило 63,3 процента от общего объема.

Инвестиции в расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующих объектов составили 3 567,5 миллиарда сумов, или 21,2 процента от общего объема инвестиций.

Наибольшая доля инвестиций, направленная на строительство новых объектов, наблюдалась в Бухарской области, что составляет 82 процентов в общем объеме инвестиций по республике. За ним в рейтинге следуют Наманганская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области и Республика Каракалпакстан. Самый низкий уровень этого показателя наблюдался в городе Ташкенте.

Официальный курс на шестое апреля составляет 8100.92 UZS/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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