Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов

11 апреля 2018 07:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 апреля состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 200 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 10 мая 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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