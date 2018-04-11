Внебиржевые сделки в Азербайджане выросли вчетверо

11 апреля 2018 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 562 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 144,7 миллиона манатов, что на треть меньше показателя четвертого квартала 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-марте этого года были зарегистрированы 96 внебиржевых сделок почти на 206,15 миллиона манатов (рост в четыре раза).

За квартал зарегистрированы 323 сделки по дополнительной эмиссии почти на 3,04 миллиарда манатов. По сравнению с октябрем-декабрем 2017 года объем таких сделок сократился на 24 процента.

Объем сделок за январь-март 2018 года:

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

9

204

53 306 966

14

6 035 342

95

1 032 062 300

Февраль

6

181

71 838 604

28

17 340 691

126

1 045 215 668

Март

4

177

19 569 567

54

182 772 842

102

966 000 000

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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