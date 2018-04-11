Подготовка Межбанка Азербайджана к приватизации требует времени - Самир Шарифов

11 апреля 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс приватизации Международного банка Азербайджана (МБА) требует определенной подготовки, сказал в среду журналистам министр финансов страны Самир Шарифов.

По его словам, в настоящее время процесс оздоровления банка уже завершен.

"Мы уже завершили процесс оздоровления банка и реструктуризации токсичных активов, находящихся на балансе МБА. Завершение данного процесса повысило актуальность вопроса приватизации банка. Но при этом приватизация МБА требует проведения ряда подготовительных работ", - отметил министр.

Самир Шарифов оценил финансовое состояние банка стабильным.

"В ближайшее время банк опубликует свою аудированную финансовую отчетность за 2017 год, и все смогут убедиться, что банк превратился в прибыльный финансовый институт. Это означает, что мы можем приступить к подготовке банка к приватизации. Это длительный процесс. Мы должны рассмотреть несколько вариантов и выбрать один из них. После этого соответствующие государственные органы, и в первую очередь Государственный комитет по имущественным вопросам, занимающийся процессами приватизации, а также руководство банка и другие государственные структуры займутся данным вопросом", - сказал Шарифов.

Министр также добавил, что приватизация МБА не повлияет на деятельность процессингового центра Azericard, который является дочерней структурой банка.

"Это структура продолжит свою деятельность", - отметил Шарифов.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

96,5 процента акций банка принадлежат правительству страны.

(Автор: Анвар Мамедов)

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