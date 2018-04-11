Поезд Баку-Харьков будет ходить до Киева

БАКУ /Trend/ - С 21 апреля 2018 года маршрут пассажирского поезда Баку-Харьков №369-370 будет продлен до станции Киев-Пассажирская, сообщает ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Таким образом, поезд Баку-Харьков с 21 апреля станет поездом Баку-Киев. Поезд будет проезжать Харьков, Полтаву, Миргород и Лубны.

Из Баку поезд будет выезжать один раз в неделю, по четвергам в 01:35, и прибывать в Киев в понедельник в 11:46 по местному времени. В тот же день, в 14:37, поезд будет возвращаться обратно. В Баку поезд будет прибывать в четверг в 04:10 по местному времени.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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