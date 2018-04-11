АБР ожидает устойчивый рост экономики Азербайджана в ближайшие два года

11 апреля 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВП Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,7 процента, следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР) “Обзор развития Азии 2018: Как технологии влияют на рабочие места“.

Как отмечается, в 2019 году темпы роста экономика страны ускорятся до двух процентов за счет расширения сектора промышленности.

“Ожидается, что по мере стабилизации обменного курса и улучшения экономической активности в Азербайджане будет расти частное потребление. При этом более высокие объемы государственных инвестиций будут способствовать росту ненефтяной экономики”, - отмечается в отчете.

Авторы отчета отмечают, что, несмотря на небольшое сокращение сектора промышленности на 0,5 процента, связанного с сокращением добычи нефти, в следующем году за счет старта добычи в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” этот сектор вырастет на три процента.

“Запланированное удвоение объема государственных инвестиций в 2018 году приведет к росту строительства на шесть процентов, а затем будет держаться на устойчивом уровне в три процента”, - говорится в отчете.

Сектор услуг, пишут аналитики АБР, в 2018 и 2019 годах будет расти на два процента за счет роста розничной торговли, транспорта и туризма, которые в свою очередь, будут развиваться благодаря более конкурентному обменному курсу и строительству отелей с умеренными ценами.

АБР был учрежден в 1966 году и его членами являются 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму более четырех миллиардов долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Полад Бюльбюль оглы: Азербайджанский народ сделает правильный выбор
Политика 17:23
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Энергетика 17:10
Граждане Азербайджана в Беларуси активно голосуют на президентских выборах
Политика 16:35
Выборы в Азербайджане проходят открыто и демократично - узбекский депутат
Политика 15:36
В Кишиневе проходит голосование на выборах Президента Азербайджана
Политика 14:30
Опознано тело гражданина Азербайджана, погибшего при крушении Ан-148 в России
Общество 11:55
В Грузии наблюдается большая активность граждан Азербайджана на президентских выборах - посольство
Политика 10:51
Азербайджан и Бахрейн заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества
Политика 10 апреля 20:12
ОАО «Azersu» объявило тендер
Тендеры 10 апреля 16:39
Азербайджан и Кыргызстан направят наблюдателей на парламентские выборы в Малайзию
Политика 10 апреля 16:24
В России открылся еще один памятник легендарному нефтянику Фарману Салманову
Общество 10 апреля 16:20
В Азербайджане запрещено строительство ряда объектов вблизи основных экспортных трубопроводов
Общество 10 апреля 15:44
Германия и впредь готова поддерживать диверсификацию азербайджанской экономики
Бизнес 10 апреля 14:40
Госреестр туризма может появиться в Азербайджане в 2018 году
Туризм 10 апреля 13:24
В шести городах Азербайджана будут построены новые больницы
Общество 10 апреля 12:13
Pakistan Observer: Азербайджан переживает туристический бум
Туризм 10 апреля 12:04
Германия может поделиться с Азербайджаном опытом в сфере здравоохранения
Бизнес 10 апреля 11:30
Азербайджан добился больших успехов в организации президентских выборов - Pakistan Observer
Политика 9 апреля 20:45