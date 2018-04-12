Каждая вторая семья в Азербайджане владеет автомобилем

12 апреля 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество автомобилей в Азербайджане на первое января 2018 года составило 1,34 миллиона единиц.

Об этом сказал в интервью, размещенном на сайте правящей партии «Йени Азербайджан», председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов.

По словам председателя Госкомстата, за отчетный период число автомобилей на тысячу жителей Азербайджана составило 118, тогда как в 2003 году данный показатель был на уровне 48 автомобилей. Из каждых 100 семей в 52 имеется личный легковой автомобиль.

Будагов отметил, что транспортный сектор занимает важное место в развитии экономики Азербайджана. В 2017 году доля транспортного сектора в ВВП страны составила 6,8 процентов. С 2003 года объем добавленной стоимости, созданной в данной сфере, вырос в 2,8 раза.

В 2017 грузовые и пассажирские перевозки всеми видами транспорта выросли по сравнению с 2003 годом более чем в два раза, составив 226,4 миллиона тонн и 1973,4 миллиона пассажиров. Больше всего из данного объема пришлось на автомобильный транспорт. Грузоперевозки этим видом транспорта за отчетный период выросли в 2,5 раза, составив 144,9 миллиона тонн, пассажироперевозки возросли в 2,2 раза, составив 1739,7 миллиона пассажиров.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета, импорт в Азербайджан транспортных средств и запчастей к ним за первые 2 месяца 2018 года составил 146,88 миллиона долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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