Индекс цен производителей Китая в марте вырос на 3,1%

Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в марте этого года в Китае вырос на 3,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

По словам статистика ГСУ Шэн Гоцина, темпы роста снизились с зарегистрированного в феврале показателя в 3,7 процента в связи с замедлением роста заводских цен на производственные материалы и потребительские товары.

В первом квартале текущего года индекс PPI вырос на 3,7 процента в годовом исчислении, снизившись с отметки 5,8-процентного роста в четвертом квартале предыдущего года.

Учитывая высокую сравнительную базу, снижение было умеренным, подчеркивается в заявлении ГСУ.

В марте индекс PPI упал на 0,2 процента в месячном выражении.

По структуре, цены производителей в секторе добычи и поставок газа снизились на 1,7 процента по сравнению с февралем, в то время как заводские цены в автомобильной промышленности сократились на 0,2 процента.

Обратная тенденция наблюдается в секторе производства бумаги и бумажной продукции, где заводские цены подскочили на 1,3 процента по сравнению с февралем и на 9,2 процента в годовом исчислении.

Статистические данные ГСУ также показывают, что в Китае индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - вырос на 2,1 процента в годовом выражении в марте, замедлив рост с 2,9-процентного показателя в феврале.

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