Си Цзиньпин: инициатива "Пояса и пути" - это не интрига Китая

12 апреля 2018 19:00 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что инициатива "Пояса и пути" не является интригой Китая, как о ней отзываются некоторые лица за рубежом, она нацелена на принесение выгоды большему числу стран и народов, сообщает агентство "Синьхуа"

"Инициатива "Пояса и пути" - это не план Маршалла после Второй мировой войны и не интрига Китая, это, скорее, "открытый план"", - сказал Си Цзиньпин во время встречи с действующими и новоизбранными членами Совета Боаоского азиатского форума (БАФ), которые собрались в Боао для участия в ежегодной конференции БАФ.

Китай придерживается принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования", подчеркнул Си Цзиньпин.

Инициатива "Пояса и пути" нацелена на достижение взаимосвязанности политики, инфраструктуры, торговли, финансов и воли народов. Она направлена на создание новой платформы международного сотрудничества и новых движущих сил совместного развития с целью принесения пользы большему числу стран и народов, заявил Си Цзиньпин.

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