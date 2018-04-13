Официальный курс маната к мировым валютам на 13 апреля

13 апреля 2018 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0958 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

13.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0958

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3213

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0841

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8354

1 бразильский реал

1 BRL

0.4981

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.141

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1588

1 чешская крона

1 CZK

0.0828

1 чилийский песо

1 CLP

0.2849

1 китайский юань

1 CNY

0.2702

1 датская крона

1 DKK

0.2814

1 грузинский лари

1 GEL

0.7025

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4197

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2019

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7658

1 израильский шекель

1 ILS

0.4837

1 канадский доллар

1 CAD

1.3509

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6678

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4381

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0935

1 молдавская лея

1 MDL

0.1038

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2186

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.5015

1 российский рубль

1 RUB

0.0275

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2963

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4728

1 турецкая лира

1 TRY

0.4131

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0579

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1923

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0653

100 японских иен

100 JPY

1.5832

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2538

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