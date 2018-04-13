Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана близок к новому рекорду стабильности

13 апреля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,50 процента годовых, по результатам фиксинга на 13 апреля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора KazPrime остается стабильным на протяжении 37 дней, и близок к новому годовому рекорду стабильности (с апреля 2017 года по апрель 2018 года).

По состоянию на 5 марта 2018 года, значение индикатора не менялось на протяжении 42 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

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