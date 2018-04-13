Kazakh Invest провела переговоры с международными инвесторами в Дубае

БАКУ /Trend/ - В рамках VIII Ежегодного инвестиционного форума Annual Investment Meeting (AIM) в Дубае НК Kazakh Invest провела ряд встреч с представителями крупнейших арабских и международных компаний. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Kazakh Invest.

В частности, руководством Kazakh Invest достигнуты договоренности с такими глобальными игроками, как General Electric, Al Ahli Holding Group, Al Nowais Investments, KAAF Investments, Loukil Group, Phoenix Global DMCC, группа компаний Royal International Group, Kanoo Group, Petromal и др

Представители Kazakh Invest также провели переговоры с министерством экономики ОАЭ, Советом международных инвесторов ОАЭ (членами которого являются крупные компании: MUBADALA, DP World, Emaar, Etisalat, Borouge и другие), департаментом экономического развития Абу-Даби, СЭЗ (специальная экономическая зона) Fujairah Free Zone и Агентством по инвестициям и развитию эмирата Шарджа Shurooq.

На пленарной сессии AIM председателем правления Kazakh Invest Сапарбеком Туякбаевым были презентованы инвестиционные возможности Казахстана, в том числе меры и инструменты государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в области привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Для развития двусторонних взаимоотношений в области привлечения инвестиций между Kazakh Invest и Annual Investment Meeting было подписано Соглашение о сотрудничестве.

По результатам встреч транснациональные компании проявили потенциальную заинтересованность в ряде инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

По итогам визита Kazakh Invest планирует координировать двусторонние взаимоотношения бизнес-сообществ ОАЭ и Казахстана по вопросам привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов.

(Автор: Али Мустафаев)

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