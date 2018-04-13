На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

13 апреля 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 27 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 326,89 тенге за доллар при объеме торгов 100,550 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 327,29 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 218,650 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Kazakh Invest провела переговоры с международными инвесторами в Дубае
Бизнес 14:49
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана близок к новому рекорду стабильности
Бизнес 11:26
Объем внешнеторгового оборота Казахстана увеличился
Бизнес 10:31
Казахстанский тенге резко подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 12 апреля 18:33
Между Алматы и Ригой открывается прямой авиарейс
Казахстан 11 апреля 22:46
Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Казахстана (ФОТО)
Туркменистан 11 апреля 15:37
Назарбаев заявил, что высоко ценит личные отношения с Путиным
Казахстан 11 апреля 10:18
​Азиатский банк развития ожидает рост экономики Казахстана в 2018 году
Бизнес 11 апреля 10:04
Казахстанский тенге подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 10 апреля 18:07
Цены на стройматериалы и услуги в строительном секторе увеличились в Казахстане
Бизнес 10 апреля 16:32
На одном из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана начался ремонт
Энергетика 10 апреля 15:38
Казахстан построит один из самых больших павильонов на ЭКСПО-2020 в Дубае
Бизнес 10 апреля 11:42
Индикатор KazPrime продолжает оставаться стабильным
Бизнес 10 апреля 10:57
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось
Бизнес 10 апреля 09:52
Тель-Авивская биржа будет консультировать биржу Астаны
Израиль 9 апреля 17:56
КТК объявляет тендер на техническое облуживание морских объектов
Тендеры 9 апреля 17:44
В южной области Казахстана запустят 20 новых бизнес-проектов
Бизнес 9 апреля 16:41
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 9 апреля 15:32