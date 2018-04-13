Президент Узбекистана поручил расширить масштаб электронной торговли

13 апреля 2018 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мирзаабадском районе Узбекистана с участием президента Шавката Мирзиеева состоялась презентация проектов, нацеленных на развитие экономики Сырдарьинской области страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Отдельное внимание Мирзиеев уделил программе Social web solution, которая призвана расширить масштаб электронной торговли, а также создать населению удобства при получении социальных услуг через интернет.

Президент Узбекистана отметил необходимость поддержки инициаторов программы и расширить доступ к ней.

Здесь же были представлены проекты по развитию рыбоводства, животноводства, шелководства и дубильного производства в регионе, эффективного использования богарных и приусадебных земель, строительства и реконструкции ирригационных и мелиорационных сетей.

Напомним, что президент Узбекистана находится с визитом в Сырдарьинской области.

(Автор: Али Мустафаев)

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