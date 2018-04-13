Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает новый продукт "Юрист онлайн"

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) впервые на рынке Азербайджана предлагает клиентам продукт – «Юрист онлайн», который позволяет получать юридические консультации в онлайн режиме, сообщает банк в пятницу.

Разработка продукта проводилась совместно с Европейской юридической службой, что позволяет клиентам получать юридические консультации по широкому спектру вопросов с учетом особенностей законодательства восьми стран - Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Беларуси, Грузии, Польши и Германии дистанционно и круглосуточно. В перечень предлагаемых услуг входит предоставление типовых договоров и инструкций по их составлению, консультации по различным типам документов, помощь в подготовке и запуске бизнес-проектов, проведение переговоров, а также устная правовая консультация по ряду вопросов, в том числе - по предпринимательским.

Начальник отдела анализа, методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Расим Хамедов отметил: «В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда требуется юридическая помощь или консультация. Приобретая пакет "Юрист онлайн", наши клиенты могут решить любой правовой вопрос как внутри страны, так и за ее пределами, воспользовавшись помощью персонального юриста. При необходимости он может выступать как представитель клиента и вести переговоры от его имени».

Клиентам доступно четыре пакета услуг продукта «Юрист онлайн», в зависимости от наполнения цена составляет от 60 до 125 манатов. Использовать пакет можно в течение года со дня его активации.

Оформление пакета «Юрист онлайн» возможно в любом филиале банка ВТБ (Азербайджан). Для связи с юристом можно воспользоваться такими каналами коммуникации как личный кабинет на сайте www.huquq24.az , электронная почта huquq24@els24.com , Skype, бесплатный телефонный номер 088 800 2323 (для Азербайджана).

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