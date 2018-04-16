Сократилось количество обращений в службу занятости Турции

16 апреля 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество обращений в службу занятости в марте 2018 года сократилось на 222,2 тысячи человек, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, в марте 2018 года в İŞKUR обратились 383,565 тысячи человек.

«В марте 2018 года число трудоустроенных граждан составило 88,032 тысячи человек», - сказали в İŞKUR.

В İŞKUR также отметили, что в марте 2018 года количество мужчин устроившихся на работу составило 66 процентов, а женщин 34 процентов, при этом число безработных в марте 2018 года в Турции составили 2,3 миллиона человек.

«За отчетный период, из общего числа безработных в Турции мужчины составили 51 процентов, а женщины 49 процентов», - сказали в İŞKUR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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