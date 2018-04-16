Казахстанская авиация переходит с метрической системы измерения на футовую

16 апреля 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиационные структуры Казахстана осуществят переход на футовую систему измерения высоты полета, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана.

«При этом для полетов малой авиации будет предусмотрена возможность выполнения полетов в метрической системе по дополнительному запросу. Также были внесены принципиальные изменения в систему подготовки авиационных кадров. По отдельным специальностям программы практически полностью приведены в соответствие с европейскими стандартами», - говорится в сообщении.

Расширенное отраслевое совещание по вопросам гражданской авиации, где обсуждалась данная тема, и в котором приняли участие более 90 представителей авиакомпаний, аэропортов, эксплуатантов малой авиации, а также авиационный прокурор города Алматы, состоялось в преддверии весенне-летней навигации 2018 года по инициативе Комитета гражданской авиации при министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

Руководство КГА проинформировало об основных изменениях в правилах производства полетов, планируемых изменениях в нормативных документах, а также предупредило о жестких мерах реагирования со стороны Комитета к нарушителям использования воздушного пространства, вплоть до отзыва сертификата эксплуатанта.

(Автор: Али Мустафаев)

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