По частоте миграции в Казахстан лидируют граждане Турции и Китая

16 апреля 2018 10:24 (UTC+04:00)

В разрезе стран дальнего зарубежья в Казахстан в основном переезжают граждане Турции и Китая. Об этом в понедельник на заседании парламента Казахстана сказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, передает МИА Казинформ.

«В прошлом году по официальной статистике в нашу страну въехало более 5,6 миллиона иностранных граждан. Более 90 процентов из них - это граждане СНГ. В основном, граждане Узбекистана, России и Кыргызстана. Увеличивается количество мигрантов из дальнего зарубежья. В настоящее время их количество достигло 620 тысяч человек. Это в основном граждане Турции и Китая», - сказал Касымов.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, из 5,6 миллиона зарегистрированы в органах внутренних дел 2,5 миллиона человек. Число иммигрантов ближнего зарубежья в 2017 году составило 2,3 миллиона человек, дальнего зарубежья - 178 тысяч человек. Граждан Китая в 2017 году зарегистрировано 83 тысячи человек, Турции - 12,4 тысячи человек.

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