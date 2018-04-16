Казахстанцы интересуются возможностями электронной торговли в Центральной Азии

На конференции MoneyDay, состоявшейся в Алматы, страны Центральной Азии были названы весьма интересными для развития интернет-бизнеса. Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан (при благоприятном старте рынка, которого в стране пока просто нет) могут стать новым фокусом для казахстанских игроков e-commerce.

Многие уже сегодня смотрят на Центральную Азию. Этот тренд наметился еще в 2017 году и будет набирать силу в текущем году. Об этом, кстати, говорил и Рамиль Мухоряпов, презентуя новый сервис «Рахмет» — Chocofamily планирует осваивать новые рынки, и наверняка одна из вышеперечисленных стран входит в сферу интересов холдинга, пишет Profit.kz.

«На повестке дня — Центральная Азия. Это 70 миллионов человек. Однако рынок мало урбанизирован — в городах проживает только 39 процентов населения. Понятно, что наиболее интересны интернет-бизнесу крупные города (концентрация населения, развитая инфраструктура, наличие доступа в интернет и т. д.)», — отметил Константин Горожанкин, президент Ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ).

На первом месте по количеству населения среди городов Центральной Азии — Ташкент (Узбекистан), 2,4 миллиона человек. И он является наиболее «лакомым кусочком», хотя пока недоступен для бизнеса. Алматы и Астана, два оставшихся в ЦА миллионника, уже более-менее освоены, хотя большое расстояние между ними и накладывает определенные трудности для e-commerce. Следующие в сфере интересов — Бишкек (Кыргызстан) и Шымкент (Казахстан), которые подбираются к городам-миллионникам, а также Ашхабад (Туркменистан) и Душанбе (Таджикистан).

«Все смотрят на Узбекистан. Своего e-commerce в стране нет, ни один банк там не оказывает услуги интернет-экваэринга. И как только там что-то появится, вы увидите, насколько „взлетит“ Узбекистан, насколько это будет всем интересно. Перечисленные города — это тот резерв, который нужно использовать, потому что e-commerce растет в основном в крупных городах. Вместе с тем, на примере Казахстана мы видим, как сложно интернет-магазинам. Население „размазано“ по территории. После того, как они продали свой товар, его еще нужно доставить. Понятно, что поэтому у нас больше развиты интернет-сервисы, где доставка электронная. В целом интернет-бизнесу стоит сегодня смотреть на города-миллионники и те, чье население превышает 500 тысяч. Это чуть больше 50 процентов всего населения ЦА. И, наверное, ориентироваться лучше именно на них, забыв пока о более мелких казахстанских городах», — сказал Константин Горожанкин.

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