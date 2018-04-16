Казахстан начнет выдачу электронных виз в 2018 году

16 апреля 2018 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определены страны, для граждан которых в рамках пилотного проекта Казахстаном будут выдаваться электронные визы в 2018 году, сообщил в понедельник первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передают казахские СМИ.

"В этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы - базы данных «Беркут». Администратором системы «Беркут» является КНБ (комитет национальной безопасности)", — сказал Тлеуберди в ходе правительственного часа в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана, посвященного вопросам миграции.

Он не уточнил, для каких именно стран визы будут выдаваться в таком формате.

"Уже определена сумма, утвержденная республиканской бюджетной комиссией для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы", — отметил Тлеуберди.

Он также отметил, что изучался опыт в этом вопросе таких стран, как ОАЭ, Эстония.

(Автор: Али Мустафаев)

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