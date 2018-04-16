Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана вновь превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 783,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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