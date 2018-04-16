Реформы в Узбекистане способствуют ведению бизнеса в стране - российская компания (Эксклюзив)

16 апреля 2018 20:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Белый дом: Трамп все еще хочет встретиться с Путиным
США 21:26
В Узбекистане участники Второй мировой получат по 5 млн сумов
Узбекистан 21:12
Минобороны РФ рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию
Россия 20:14
Доходы населения Узбекистана в I квартале от операций с собственностью выросли почти на 40%
Бизнес 19:50
Число малых промышленных зон в Узбекистане выросло вдвое
Бизнес 19:09
Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии
В мире 18:36
Россия и Бельгия займутся сборкой и запуском микроспутников
Россия 18:08
Японская компания планирует наладить в Узбекистане производство бензина из газа
Энергетика 17:53
МИД России порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Россия 17:34
Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют"
США 16:56
Узбекистан планирует привлечь всемирно известные спортивные бренды
Бизнес 16:54
Песков прокомментировал слова Макрона о противоречиях России и Турции
Россия 16:35
Узбекистан и Россия планируют создать совместный телеканал
ИКТ 16:00
Лавров: Россия не пыталась изменить место "химатаки" в Думе
Россия 15:52
Узбекистан может закупить самолёты Bombardier в кредит
Бизнес 15:13
Россия отвергла обвинения в попытках помешать работе ОЗХО в Сирии
Россия 15:07
Главы МИД стран ЕС согласовали позицию по событиям в Сирии
Европа 14:50
Узбекистан и Таджикистан планируют возобновить автобусное сообщение в мае
Бизнес 14:15