Кыргызстан получил сотни миллионов долларов денежных переводов из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - За январь-февраль 2018 года объем денежных переводов в Кыргызстан из-за рубежа составил 307,6 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка страны.

По данным банка, в феврале мигранты перевели в страну 161,7 миллиона долларов, что на 15,8 миллиона долларов больше, чем в январе 2018 года. Однако по сравнению с декабрем 2017 года данный показатель снизился на 32,6 миллиона долларов.

Большая часть средств переведена из России — 158,6 миллиона долларов. Из стран дальнего зарубежья перечислено 2,8 миллиона долларов. Из них 1,5 миллиона долларов приходится на США.

Из Кыргызстана в другие страны отправили 35,6 миллиона долларов. Более 90 процентов этих средств приходится на Россию — 35,5 миллиона долларов.

В 2017 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан два миллиарда 482,2 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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