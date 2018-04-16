Текущая неделя будет неспокойной для мирового финансового рынка - эксперт

16 апреля 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Текущая неделя будет неспокойной для мирового финансового рынка, сказал в понедельник Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Главным событием выходных стал ракетный удар по Сирии, осуществленный США и союзниками, однако есть четкое ощущение того, что это была однократная акция "для галочки" без какого-либо явного намерения продолжить кампанию против сирийского правительства. Однако взаимные заявления России и Запада нисколько не успокаивают, а Китай подключился к вопросу и поддерживает Россию, что, несомненно, увеличивает риск возможных последствий в данной ситуации. Сегодня мы ожидаем дальнейших санкций США против российских компаний, работающих с Сирией, а рубль в данный момент все еще находится в невыгодном положении. И проблема не решится сейчас или в ближайшем будущем", - отметил Харди.

По его словам, на этой неделе следует уделить пристальное внимание фунту стерлингов, поскольку он весьма дерзко опустился ниже границы долгосрочного диапазона по сравнению с евро на прошлой неделе.

"Торговые переговоры после Брекзита должны начаться на этой неделе, и связанная с этим потребительская инфляция может ускорить свой рост или не проявить динамики. Также на этой неделе выйдут некоторые ключевые данные по Великобритании, в том числе в среду ожидается публикация последних данных об индексе потребительских цен, а в четверг выйдет информация о доходах, занятости и розничных продажах. В остальном у нас сегодня уже есть интересные данные по США, а именно информация о розничных продажах в стране за март. Так что у кривой доходности США должно быть больше причин для некоторой волатильности. Наконец, на эту неделю приходится самый пик сезона финансовой отчетности компаний после неспокойного "бурления" на фондовом рынке, который в последнее время не мог проявлять направленной динамики в течение более чем одного дня", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов)

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